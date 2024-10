Symrise Aktie News: Symrise verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 116,25 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 116,25 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 116,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 115,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 115,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.161 Symrise-Aktien.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,92 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 22,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,23 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 120,50 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,32 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor einem Jahr abgeworfen

Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht mittags Gewinne

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Mittag