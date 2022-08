Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochvormittag billiger

Die Symrise-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 109,40 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 109,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 109,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.971 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 132,65 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 17,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 94,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 119,32 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 27.04.2022. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 975,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Symrise einen Umsatz von 882,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Symrise am 15.03.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

