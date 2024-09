Symrise Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Symrise

Kursverlauf

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 120,10 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,4 Prozent auf 120,10 EUR ab. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 119,90 EUR ein. Bei 120,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 36.360 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 2,50 Prozent Luft nach oben. Am 10.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 27,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 EUR. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 119,33 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.03.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2024 3,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

