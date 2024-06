Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagmittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 115,05 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 115,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 115,30 EUR. Mit einem Wert von 114,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 31.064 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,45 EUR erreichte der Titel am 18.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 31,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,24 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 115,18 EUR an.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 01.08.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,26 EUR je Aktie.

