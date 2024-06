Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag stabil

Aktie im Fokus

Die Aktie von Symrise hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Symrise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 114,80 EUR.

Mit einem Wert von 114,80 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 115,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 114,40 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,85 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 65.926 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2024 bei 115,60 EUR. 0,70 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 10.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 23,89 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,24 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 115,18 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Symrise.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,26 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

