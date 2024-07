Symrise Aktie News: Symrise am Freitagvormittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 113,90 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 113,90 EUR. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 113,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 997 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2024 markierte das Papier bei 116,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (87,38 EUR). Mit Abgaben von 23,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 116,10 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2024 3,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

