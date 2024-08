Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Mittwochmittag

Kurs der Symrise

Die Aktie von Symrise zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 116,25 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 116,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 116,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 114,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.009 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 0,82 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (87,38 EUR). Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 33,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 118,20 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.03.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

