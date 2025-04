Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagnachmittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von Symrise zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 4,2 Prozent.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 4,2 Prozent auf 101,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 102,60 EUR. Bei 99,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 300.500 Symrise-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 23,33 Prozent zulegen. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,56 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 114,33 EUR.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Am 30.07.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

