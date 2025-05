Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich Symrise

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 1,2 Prozent auf 105,25 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 105,70 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 104,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 70.605 Symrise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Bei einem Wert von 88,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 114,00 EUR.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Symrise-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,83 EUR je Symrise-Aktie.

