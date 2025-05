Symrise Aktie News: Symrise am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 105,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 11:48 Uhr 1,5 Prozent. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 105,65 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 28.227 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 125,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 18,43 Prozent Luft nach oben. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,56 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 19,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,28 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,00 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 710,91 Mio. EUR, gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

UBS AG: Buy für Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Symrise-Anleger freuen