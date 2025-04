Symrise im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise steigt am Vormittag

29.04.25 09:23 Uhr

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 98,40 EUR.

Das Papier von Symrise konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 98,40 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 100,00 EUR. Mit einem Wert von 99,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.528 Symrise-Aktien. Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 125,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 10,00 Prozent wieder erreichen. Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,00 EUR für die Symrise-Aktie. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 710,91 Mio. EUR, gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 30.07.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Symrise die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,90 EUR je Symrise-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 10 Jahren verdient DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren eingefahren Symrise-Aktie legt zu: Citigroup spricht Kaufempfehlung aus

