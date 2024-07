Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag leichter

Blick auf Symrise-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 114,50 EUR ab.

Die Symrise-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 114,50 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 114,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.190 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 2,10 Prozent wieder erreichen. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 116,10 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Symrise die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

