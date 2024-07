So bewegt sich Symrise

Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Nachmittag an Boden

31.07.24 16:09 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 116,30 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 116,30 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 117,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 77.913 Symrise-Aktien den Besitzer. Am 30.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,23 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 116,10 EUR. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR. Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026. Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,34 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie Freundlicher Handel: DAX stärker LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittag mit grünem Vorzeichen DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor einem Jahr verdient

