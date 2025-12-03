Heute im Fokus

HUGO BOSS-Aktie unter Druck: 2026 Jahr der Anpassung - Umsatz- und Gewinnrückgang. MongoDB übertrifft Erwartungen und erhöht Prognose. Lufthansa will bis 2028 zehntausende Tonnen CO2 vermeiden. VW: Blume wird Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg. Rennen um Warner Bros geht weiter. Goldman Sachs erhöht Kursziel für Siemens Energy. RTL streicht Stellen. Vertrag von Infineon-Vorständin vorzeitig bis 2030 verlängert. Apple setzt bei KI auf einen Google-Manager.