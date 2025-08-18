DAX24.287 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1693 -0,1%Öl65,59 -0,2%Gold3.356 ±0,0%
TABELLE/EU-BIP 2Q nach Ländern (2. Veröffentlichung)

14.08.25 10:59 Uhr

===

. Veränderung Veränderung

. gg Vorquartal gg Vorjahr

. +/- in Prozent

. Q2 Q1 Q2 Q1

Eurozone-20 +0,1 +0,6 +1,4 +1,5

EU-27 +0,2 +0,5 +1,5 +1,6

Belgien +0,2 +0,4 +1,0 +1,1

Bulgarien +0,7 +0,6 +3,1 +3,1

Dänemark k.A. -1,3 k.A. +2,3

Deutschland -0,1 +0,3 +0,4 +0,2

Estland +0,5 -0,3 +0,5 +0,1

Finnland* 0,0 0,0 +0,5 +1,0

Frankreich +0,3 +0,1 +0,7 +0,6

Griechenland k.A. 0,0 k.A. +2,2

Irland -1,0 +7,4 +16,2 +18,3

Italien -0,1 +0,3 +0,4 +0,7

Kroatien k.A. +0,3 k.A. +3,1

Lettland k.A. 0,0 k.A. -0,3

Litauen +0,2 +0,6 +3,0 +3,2

Luxemburg k.A. -1,0 k.A. -0,4

Malta k.A. +2,1 k.A. +2,9

Niederlande* +0,1 +0,3 +1,5 +2,2

Österreich +0,1 +0,1 +0,1 -0,4

Polen +0,8 +0,7 +3,0 +3,7

Portugal +0,6 -0,4 +1,9 +1,7

Rumänien +1,2 +0,1 +2,1 +0,7

Schweden* +0,1 -0,2 +0,9 +0,9

Slowakei +0,1 +0,1 +0,6 +0,8

Slowenien +0,7 -0,7 +0,8 -0,6

Spanien +0,7 +0,6 +2,8 +2,8

Tschechien +0,2 +0,7 +2,4 +2,4

Ungarn +0,4 -0,1 +0,2 -0,4

Zypern +0,5 +1,4 +3,3 +3,1

Island k.A. +2,7 k.A. +2,0

Norwegen k.A. -0,1 k.A. -0,7

Schweiz k.A. +0,5 k.A. +1,9

USA +0,7 -0,1 +2,0 +2,0

===

* prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres berechnet anhand kalenderbereinigter Daten

- Wachstumsraten basieren im Allgemeinen auf saison- als auch kalenderbereinigten Zahlen, da für die BIP-Schnellschätzungen normalerweise keine unbereinigten Daten übermittelt werden

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)