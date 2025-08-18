TABELLE/EU-BIP 2Q nach Ländern (2. Veröffentlichung)
===
. Veränderung Veränderung
. gg Vorquartal gg Vorjahr
. +/- in Prozent
. Q2 Q1 Q2 Q1
Eurozone-20 +0,1 +0,6 +1,4 +1,5
EU-27 +0,2 +0,5 +1,5 +1,6
Belgien +0,2 +0,4 +1,0 +1,1
Bulgarien +0,7 +0,6 +3,1 +3,1
Dänemark k.A. -1,3 k.A. +2,3
Deutschland -0,1 +0,3 +0,4 +0,2
Estland +0,5 -0,3 +0,5 +0,1
Finnland* 0,0 0,0 +0,5 +1,0
Frankreich +0,3 +0,1 +0,7 +0,6
Griechenland k.A. 0,0 k.A. +2,2
Irland -1,0 +7,4 +16,2 +18,3
Italien -0,1 +0,3 +0,4 +0,7
Kroatien k.A. +0,3 k.A. +3,1
Lettland k.A. 0,0 k.A. -0,3
Litauen +0,2 +0,6 +3,0 +3,2
Luxemburg k.A. -1,0 k.A. -0,4
Malta k.A. +2,1 k.A. +2,9
Niederlande* +0,1 +0,3 +1,5 +2,2
Österreich +0,1 +0,1 +0,1 -0,4
Polen +0,8 +0,7 +3,0 +3,7
Portugal +0,6 -0,4 +1,9 +1,7
Rumänien +1,2 +0,1 +2,1 +0,7
Schweden* +0,1 -0,2 +0,9 +0,9
Slowakei +0,1 +0,1 +0,6 +0,8
Slowenien +0,7 -0,7 +0,8 -0,6
Spanien +0,7 +0,6 +2,8 +2,8
Tschechien +0,2 +0,7 +2,4 +2,4
Ungarn +0,4 -0,1 +0,2 -0,4
Zypern +0,5 +1,4 +3,3 +3,1
Island k.A. +2,7 k.A. +2,0
Norwegen k.A. -0,1 k.A. -0,7
Schweiz k.A. +0,5 k.A. +1,9
USA +0,7 -0,1 +2,0 +2,0
===
* prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres berechnet anhand kalenderbereinigter Daten
- Wachstumsraten basieren im Allgemeinen auf saison- als auch kalenderbereinigten Zahlen, da für die BIP-Schnellschätzungen normalerweise keine unbereinigten Daten übermittelt werden
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
