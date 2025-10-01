DAX23.979 +0,4%Est505.545 +0,3%MSCI World4.307 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.246 +2,2%Euro1,1744 +0,1%Öl65,47 -2,4%Gold3.887 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Wolfspeed A41JEH RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- Nikkei rot - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
DAX zeigt sich zum Start ins Schlussquartal volatil - US-Shutdown im Fokus DAX zeigt sich zum Start ins Schlussquartal volatil - US-Shutdown im Fokus
Pentagon fordert Verdoppelung der Raketenproduktion – Rüstungsaktien profitieren von massiver Aufrüstungswelle! Pentagon fordert Verdoppelung der Raketenproduktion – Rüstungsaktien profitieren von massiver Aufrüstungswelle!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.

TABELLE/EU-Verbraucherpreise September nach Ländern (Vorabschätzung)

01.10.25 11:09 Uhr

===

gg Vormonat gg Vorjahr

+/- Prozent +/- Prozent

Sep 25 Aug 25 Sep 25 Aug 25

Eurozone-20 +0,1 +0,1 +2,2 +2,0

Wer­bung

Belgien -0,3 +1,5 +2,7 +2,6

Deutschland +0,2 +0,1 +2,4 +2,1

Estland -1,2 +0,9 +5,2 +6,2

Finnland +0,5 -0,3 +2,3 +2,2

Frankreich -1,1 +0,5 +1,1 +0,8

Griechenland +0,6 -0,6 +1,8 +3,1

Irland -0,2 +0,4 +2,7 +1,9

Italien +1,3 -0,2 +1,8 +1,6

Kroatien -0,6 +0,2 +4,6 +4,6

Lettland +0,1 -0,2 +4,1 +4,2

Litauen +0,4 -0,3 +3,7 +3,6

Luxemburg -0,1 +1,2 +3,1 +2,8

Wer­bung

Malta -1,3 +0,7 +2,4 +2,7

Niederlande -0,3 +0,3 +3,0 +2,4

Österreich 0,0 +0,3 +3,9 +4,1

Portugal +1,0 -0,1 +1,9 +2,5

Slowakei +0,2 +0,1 +4,6 +4,4

Slowenien 0,0 0,0 +2,7 +3,0

Spanien +0,1 0,0 +3,0 +2,7

Zypern -0,4 +0,8 0,0 0,0

===

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Wer­bung

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2025 05:10 ET (09:10 GMT)