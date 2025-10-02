TABELLE/Inflation in Bundesländern steigt im September

DOW JONES--Die jährliche Inflationsrate ist im September in einer Reihe von Bundesländern gestiegen. In Bayern erhöhte sich die Jahresrate auf 2,4 (Vormonat: 2,1) Prozent, in Baden-Württemberg auf 2,7 (2,5) Prozent und in Nordrhein-Westfalen auf 2,3 (2,0) Prozent, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. In Sachsen stagnierte die Jahresrate bei 2,2 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Für Gesamtdeutschland hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise um 0,2 (Vormonat: 0,1) gegenüber dem Vormonat steigen werden. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,3 (2,2) Prozent zulegen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

===

September August

Bayern +0,4% gg Vm +0,1% gg Vm

+2,4% gg Vj +2,1% gg Vj

Baden-Württemberg +0,2% gg Vm -0,1% gg Vm

+2,7% gg Vj +2,5% gg Vj

Sachsen +0,2% gg Vm 0,0% gg Vm

+2,2% gg Vj +2,2% gg Vj

Hessen +0,2% gg Vm 0,0% gg Vm

Wer­bung Wer­bung

+2,6% gg Vj +2,4% gg Vj

Nordrhein-Westfalen +0,2% gg Vm +0,1% gg Vm

+2,3% gg Vj +2,0% gg Vj

Brandenburg +0,1% gg Vm 0,0% gg Vm

+2,6% gg Vj +2,5% gg Vj

---------------------------------------------------------

Deutschland +0,2% gg Vm* +0,1% gg Vm

(14.00 Uhr) +2,3% gg Vj* +2,2% gg Vj

*Prognose

===

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Wer­bung Wer­bung

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 04:11 ET (08:11 GMT)