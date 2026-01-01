DAX25.375 -0,1%Est506.025 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +1,9%Nas23.734 +0,3%Bitcoin79.234 +1,4%Euro1,1670 ±0,0%Öl64,64 +0,5%Gold4.590 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei knackt Rekord -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex, UBS im Fokus
Top News
Munich Re-Aktie tiefer: Naturkatastrophenschäden 2025 erneut bei über 100 Milliarden US-Dollar Munich Re-Aktie tiefer: Naturkatastrophenschäden 2025 erneut bei über 100 Milliarden US-Dollar
TSMC weitet US-Investitionen auf 165 Mrd. Dollar aus – Teil eines Deals zu Trump-Zöllen TSMC weitet US-Investitionen auf 165 Mrd. Dollar aus – Teil eines Deals zu Trump-Zöllen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor

Täglich 50 Hektar: Siedlungsbau verbraucht Flächen

13.01.26 08:57 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Flächenverbrauch für Siedlung und Verkehr ist in Deutschland ungebrochen. In den Jahren 2021 bis 2024 wurden täglich 50 Hektar neu für diese Zwecke genutzt, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das ist mehr als die Fläche der Vatikanstadt (44 Hektar) und entspricht mehr als 70 Fußballfeldern.

Wer­bung

Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Flächenverbrauch nahezu unverändert, von den Nachhaltigkeitszielen der Bundesregierung hingegen noch weit entfernt. Diese strebt bis zum Jahr 2030 einen gleitenden Vierjahresdurchschnitt von 30 Hektar an und will bis 2050 netto gar keine zusätzlichen Flächen mehr umwidmen, sondern eine "Flächenkreislaufwirtschaft" etabliert haben.

In den Jahren 1997 bis 2000 wurden täglich noch 129 Hektar Fläche verbraucht. Aktuell haben die Verkehrsflächen nicht mehr zugenommen, wie das Amt berichtet.

Siedlungs- und Verkehrsflächen sind nicht zwingend versiegelt. Zu ihnen zählen auch Gärten oder Campingplätze, Parks, Spielplätze und Friedhöfe. An der gesamten Bodenfläche Deutschlands haben die Siedlungs- und Verkehrsflächen mit 5,2 Millionen Hektar einen Anteil von 14,6 Prozent. 83,1 Prozent sind hingegen der Vegetation auf Feldern, Wiesen und in Wäldern vorbehalten. Nur 2,3 Prozent der deutschen Fläche ist mit Wasser bedeckt./ceb/DP/zb