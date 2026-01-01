TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Januar (vorläufige Fassung)
07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 3Q
07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz
*** 08:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031
im Volumen von 6 Mrd EUR
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj
zuvor: k.A.
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj
zuvor: k.A.
*** 16:00 US/Neubauverkäufe September
PROGNOSE: -11,3% gg Vm
zuvor: +20,5% gg Vm
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober
PROGNOSE: 709.000 Einheiten
zuvor: k.A.
*** 20:15 DE/Bayer AG, Webcast bei JP Morgan Healthcare Conference
*** 22:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der CFA Society
