10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Januar (vorläufige Fassung)

12.01.26 15:33 Uhr

===

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 3Q

07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz

*** 08:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031

im Volumen von 6 Mrd EUR

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: k.A.

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: k.A.

*** 16:00 US/Neubauverkäufe September

PROGNOSE: -11,3% gg Vm

zuvor: +20,5% gg Vm

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober

PROGNOSE: 709.000 Einheiten

zuvor: k.A.

*** 20:15 DE/Bayer AG, Webcast bei JP Morgan Healthcare Conference

*** 22:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der CFA Society

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 09:34 ET (14:34 GMT)