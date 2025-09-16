TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. September (vorläufige Fassung)

===

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

Wer­bung Wer­bung

PROGNOSE: 4,7%

zuvor: 4,7%

*** 10:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Veranstaltung des

Institute of Banking and Finance (IEBF) an der CUNEF University

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj

zuvor: -1,3% gg Vm/+0,2% gg Vj

*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September

PROGNOSE: 26,3

Wer­bung Wer­bung

zuvor: 34,7

Konjunkturlage

PROGNOSE: -75,0

zuvor: -68,6

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 13:00 DE/Schaeffler AG, Kapitalmarkttag mit Vorstellung neuer Mittelfristziele

*** 13:00 DE/VDMA, Jahresprognose 2026

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

Wer­bung Wer­bung

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise August

Importpreise

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August

Industrieproduktion

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 77,4%

zuvor: 77,5%

*** 16:00 US/Lagerbestände Juli

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

- CH/Givaudan SA, Pre-Close-Roundtable 3Q

- BR/Unterzeichnung des Freihandelsabkommens Mercosur-Efta

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

*** - DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2030 im

Volumen von 4,5 Mrd EUR

- GB/US-Präsident Trump, Staatsbesuch in Großbritannien

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 08:46 ET (12:46 GMT)