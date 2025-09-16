TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. September (vorläufige Fassung)
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September
Arbeitslosengeldbezieher
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 4,7%
zuvor: 4,7%
*** 10:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Veranstaltung des
Institute of Banking and Finance (IEBF) an der CUNEF University
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli
Eurozone
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj
zuvor: -1,3% gg Vm/+0,2% gg Vj
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September
PROGNOSE: 26,3
zuvor: 34,7
Konjunkturlage
PROGNOSE: -75,0
zuvor: -68,6
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 13:00 DE/Schaeffler AG, Kapitalmarkttag mit Vorstellung neuer Mittelfristziele
*** 13:00 DE/VDMA, Jahresprognose 2026
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise August
Importpreise
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
zuvor: +0,4% gg Vm
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August
Industrieproduktion
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 77,4%
zuvor: 77,5%
*** 16:00 US/Lagerbestände Juli
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
- CH/Givaudan SA, Pre-Close-Roundtable 3Q
- BR/Unterzeichnung des Freihandelsabkommens Mercosur-Efta
- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung
*** - DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2030 im
Volumen von 4,5 Mrd EUR
- GB/US-Präsident Trump, Staatsbesuch in Großbritannien
