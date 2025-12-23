TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. Dezember

===

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, November

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise November

Importpreise

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,2% gg vm/-1,4% gg Vj

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Oktober

*** 14:30 CA/BIP, (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober

PROGNOSE: -1,2% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +3,2% gg Vq

2. Quartal: +3,8% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,8% gg Vq

2. Quartal: +2,1% gg Vq

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

September: +0,1% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 75,9%

September: 75,9%

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Dezember

PROGNOSE: 91,0

zuvor: 88,7

*** 16:00 US/Neubauverkäufe November

===

