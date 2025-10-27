TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. Oktober (vorläufige Fassung)
===
*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September
07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q
07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q
*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 3Q
07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator November
PROGNOSE: -22,0
zuvor: -22,3
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 3Q
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum
*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 3Q
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage September
11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen
mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 4 Mrd EUR
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders
*** 12:00 EI/BIP (vorläufig) 3Q
12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q
13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zu 3Q-Ergebnis
*** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober
PROGNOSE: 94,0
zuvor: 94,2
21:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 2Q
21:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q
*** 21:05 US/Visa Inc, Jahresergebnis
- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer
- DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate
- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung
- MY/Asean Gipfel (seit Montag)
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 27, 2025 09:42 ET (13:42 GMT)