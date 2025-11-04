TAGESVORSCHAU/Dienstag, 4. November

===

*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnise des geldpolitischen Rats

Cash Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 3,60%

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 3Q

(14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q (9:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

*** 08:40 BG/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz zu "On the

Doorstep of the Eurozone " (PK 10:45)

*** 11:00 FI/EZB-Ratsmitglied Rehn, Anhörung im Finanzausschuss des Parlaments

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

11:30 DE/Auktion 2,00-prozentiger Bundesschatzanweisung

mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 5 Mrd EUR

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q

*** 12:35 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Teilnahme an Diskussion über

Bankenaufsicht und Geldpolitik

*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Gemeinsam sind wir stärker -

wie Europa für seine neue globale Rolle fit wird"

*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q

*** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q

*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

- RU/Börsenfeiertag Russland

