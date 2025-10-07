DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto17,40 +2,2%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.180 -0,3%Euro1,1704 -0,1%Öl65,65 +0,2%Gold3.974 +0,3%
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 7. Oktober

07.10.25 06:11 Uhr

===

*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Pre-CloseTrading Statement Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Auftragseingang August

saisonbereinigt

PROGNOSE: +1,5% gg Vm

zuvor: -2,9% gg Vm

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,9% gg Vm

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juli

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen

mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Handelsbilanz August

PROGNOSE: -60,7 Mrd US-Dollar

zuvor: -78,3 Mrd US-Dollar

16:45 US/Fed Gouverneur Miran, Rede bei Managed Funds Association (MFA)

Policy Outlook

16:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Rede in Veranstaltung

von Handelskammer Nashville und Fisk University

*** 18:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede und Q&A bei Veranstaltung von

Business France

22:05 US/Fed Gouverneur Miran, Rede bei Fall Macro Conference der

Deutschen Bank

*** - US/US-Präsident Trump, Treffen mit Kanadas Ministerpräsident Carney

- CN, KR, HK/Börsenfeiertag China, Südkorea, Hongkong

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

