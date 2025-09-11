TAGESVORSCHAU/Dienstag, 9. September

===

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex August

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: +3,8% gg Vm

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit August 2031

im Volumen von 500 Mio EUR und 2,50-prozentiger grüner Bundesanleihe mit

Laufzeit Februar 2035 im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 16:00 US/Veröffentlichung revidierter Beschäftigtenzahlen für April 2024 bis März 2025

*** 17:15 DE/Commerzbank AG, CFO Schmitt bei Barclays 23rd Annual Global

Financial Services Conference

*** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte

*** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q

- DE/IAA, Eröffnung der Automesse für Fachbesucher (bis 14.9.), München

===

Wer­bung Wer­bung

