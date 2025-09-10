TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 11. September

===

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August

08:00 DE/Inlandstourismus Juli

08:00 DE/Insolvenzen Juni, 1H und Schnellindikator August

*** 10:00 FR/Internationale Energie-Agentur (IEA), Ölmarktbericht

*** 11:00 DE/Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI),

Konjunkturprognose

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnisse der Ratssitzung und Stabsprojektionen zu

Wachstum und Inflation in der Eurozone

Einlagensatz

PROGNOSE: 2,00%

zuvor: 2,00%

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 235.000

zuvor: 237.000

*** 14:30 US/Realeinkommen August

*** 14:30 US/Verbraucherpreise August

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q

*** - AT/Opec-Ölmarktbericht

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

