TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 14. August

14.08.25 06:10 Uhr

===

05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Hellofresh SE, ausführliches Ergebnis 1H (08:30 Telefonkonferenz)

*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H (11:30 PK)

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H (16:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1H

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1H (08:00 PK)

07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H

*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1H (15:00 Telefonkonferenz)

07:35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz)

08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj

1. Quartal: +0,7% gg Vq/+1,3% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP Monat Juni

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,5% gg Vq/+1,0% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juni

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -21,7 Mrd GBP

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 2Q

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj

1. Veröff.: +0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj

1. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,5% gg Vj

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni

Eurozone

PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: +1,7% gg Vm/+3,7% gg Vj

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 229.000

zuvor: 226.000

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H

20:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei NABE-Webinar

*** - EE/EZB-Ratsmitglied Muller, Rede bei Seminar zur Zukunft Südost-Estlands

- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 1H (13:00 Telefonkonferenz)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

k.A. = Keine Angaben

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 00:11 ET (04:11 GMT)