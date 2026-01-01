TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 15. Januar (vorläufige Fassung)
*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
PROGNOSE: 2,50%
zuvor: 2,50%
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember
*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q
07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember
08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude November
*** 08:00 GB/BIP Monat November
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj
zuvor: -0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj
Drei-Monats-Rate
PROGNOSE: -0,2% gg Vq
zuvor: -0,1% gg Vq/+1,1% gg Vj
*** 08:00 GB/Handelsbilanz November
PROGNOSE: -20,4 Mrd GBP
zuvor: -22,2 Mrd GBP
*** 08:00 GB/Industrieproduktion November
PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+0,4% gg Vj
zuvor: +1,1% gg Vm/-0,8% gg Vj
*** 09:55 DE/BIP (1. Schätzung zum Gesamtjahr) 2025 (10:00 PK)
preisbereinigt gg Vj
PROGNOSE: +0,2% gg Vj
zuvor: -0,5% gg Vj
preis- und kalenderbereinigt gg Vj
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -0,5% gg Vj
*** 10:00 BE/EZB-Vizepräsident De Guidos, Meinungsaustausch mit Wirtschafts-
und Währungsausschuss des EP zu Vereinfachung der Bankenaufsicht
*** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht
*** 11:00 EU/Handelsbilanz November
*** 11:00 EU/Industrieproduktion November
Eurozone
PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,1% gg Vj
zuvor: +0,8% gg Vm/+2,0% gg Vj
12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 4Q
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 215.000
zuvor: 208.000
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise November
Importpreise
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
September: 0,0% gg Vm
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar
PROGNOSE: -4,5
zuvor: -10,2
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar
PROGNOSE: +1,0
zuvor: -3,9
*** 14:35 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Rede bei Metro Atlanta Chamber
board of directors meeting
*** 15:15 US/Fed-Gouverneur Barr, Teilnahme an Panel zu Stablecoins
*** 19:30 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede im Economic Club of Kansas City
*** - US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei VBA/VA Chamber Financial Forecast event
