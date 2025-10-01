TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 2. Oktober (vorläufige Fassung)
07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 3Q
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise September
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj
*** 09:00 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,2%
zuvor: 6,2%
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 222.000
zuvor: 218.000
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August
PROGNOSE: +1,4% gg Vm
zuvor: -1,3% gg Vm
*** - US/Tesla Inc, Pkw-Auslieferungen 3Q
- CN/Börsenfeiertag China
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
- k.A. = keine Angaben
