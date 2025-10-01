DAX24.076 +0,8%Est505.575 +0,8%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.650 -0,1%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,46 -2,4%Gold3.872 +0,3%
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 2. Oktober (vorläufige Fassung)

01.10.25 15:32 Uhr

===

07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 3Q

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise September

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj

*** 09:00 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,2%

zuvor: 6,2%

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 222.000

zuvor: 218.000

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August

PROGNOSE: +1,4% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

*** - US/Tesla Inc, Pkw-Auslieferungen 3Q

- CN/Börsenfeiertag China

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angaben

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2025 09:33 ET (13:33 GMT)