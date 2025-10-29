DAX24.188 -0,4%Est505.715 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,36 +2,4%Nas23.967 +0,6%Bitcoin96.747 -0,2%Euro1,1646 -0,1%Öl64,99 +0,8%Gold4.011 +1,8%
TAGESVORSCHAU/Donnerstag 30. Oktober (vorläufige Fassung)

29.10.25 14:47 Uhr

===

*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 3Q

*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q

*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q

07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Trading Update 3Q

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 9 Monate

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q

*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

PROGNOSE: +0,1% gg Vq

2. Quartal: +0,3% gg Vq

*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate

(14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Erwerbstätigkeit September

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 9 Monate

*** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz und Absatzzahlen 3Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q

08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q

*** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q

*** 09:00 AT/Wifo, BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober

HVPI

PROGNOSE: +3,1% gg Vj

zuvor: +3,0% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +10.000 gg Vm

zuvor: +14.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: 0,0% gg Vq

2. Quartal: -0,3% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +0,2% gg Vj

2. Quartal: +0,2% gg Vj

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg (vorläufig)

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern (vorläufig)

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg (vorläufig)

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen (vorläufig)

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen (vorläufig)

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen (vorläufig)

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

PROGNOSE: +0,1% gg Vq

2. Quartal: -0,1% gg Vq

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,2% gg Vj

2. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,5% gg Vj

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 95,7

zuvor: 95,5

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -10,0

zuvor: -10,3

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -14,2

Vorbschätzung: -14,2

zuvor: -14,9

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober

*** 11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert

PROGNOSE: +2,8% gg Vq

2. Quartal: +3,8% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,7% gg Vq

2. Quartal: +2,1% gg Vq

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0.2% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +0.2% gg Vm/+2,4% gg Vj

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Einlagensatz

PROGNOSE: 2,00%

zuvor: 2,00%

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Ölpreisentwicklung von Brent und WTI

*** 17:45 FR/Axa SA, Ergebnis 9 Monate

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9 Monate

*** 21:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

*** 21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q

*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

Leitzins

PROGNOSE: 0,50%

zuvor: 0,50%

*** - KR/US-Präsident Trump, Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi

- CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 3Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 09:47 ET (13:47 GMT)