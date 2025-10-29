TAGESVORSCHAU/Donnerstag 30. Oktober (vorläufige Fassung)
*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 3Q
*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 3Q
*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q
*** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q
07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Trading Update 3Q
07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 9 Monate
(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 9 Monate
07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
PROGNOSE: +0,1% gg Vq
2. Quartal: +0,3% gg Vq
*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate
(14:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)
08:00 DE/Erwerbstätigkeit September
08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 9 Monate
*** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz und Absatzzahlen 3Q
08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q
08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q
08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q
*** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q
*** 09:00 AT/Wifo, BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
HVPI
PROGNOSE: +3,1% gg Vj
zuvor: +3,0% gg Vj
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +10.000 gg Vm
zuvor: +14.000 gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,3%
zuvor: 6,3%
*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
kalender- und saisonbereinigt gg Vq
PROGNOSE: 0,0% gg Vq
2. Quartal: -0,3% gg Vq
kalenderbereinigt gg Vj
PROGNOSE: +0,2% gg Vj
2. Quartal: +0,2% gg Vj
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg (vorläufig)
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern (vorläufig)
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg (vorläufig)
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen (vorläufig)
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen (vorläufig)
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen (vorläufig)
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
PROGNOSE: +0,1% gg Vq
2. Quartal: -0,1% gg Vq
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,3%
zuvor: 6,3%
*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
Eurozone
PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,2% gg Vj
2. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,5% gg Vj
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober
Wirtschaftsstimmung Eurozone
PROGNOSE: 95,7
zuvor: 95,5
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE: -10,0
zuvor: -10,3
Verbrauchervertrauen Eurozone
PROGNOSE: -14,2
Vorbschätzung: -14,2
zuvor: -14,9
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober
*** 11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert
PROGNOSE: +2,8% gg Vq
2. Quartal: +3,8% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +2,7% gg Vq
2. Quartal: +2,1% gg Vq
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0.2% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: +0.2% gg Vm/+2,4% gg Vj
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
Einlagensatz
PROGNOSE: 2,00%
zuvor: 2,00%
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Ölpreisentwicklung von Brent und WTI
*** 17:45 FR/Axa SA, Ergebnis 9 Monate
18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9 Monate
*** 21:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q
*** 21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q
*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
Leitzins
PROGNOSE: 0,50%
zuvor: 0,50%
*** - KR/US-Präsident Trump, Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi
- CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 3Q
