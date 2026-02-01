DAX25.190 +1,3%Est506.082 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +1,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin57.253 +1,5%Euro1,1884 +0,1%Öl68,97 -1,0%Gold5.070 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E Siemens 723610 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir im Fokus
Top News
Palantir-Aktie fester: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle Palantir-Aktie fester: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle
Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

TAGESVORSCHAU/Freitag, 13. Februar (vorläufige Fassung)

12.02.26 14:51 Uhr

===

01:00 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan und Fed-Gouverneur Miran, Reden bei

Global Perspectives Event

Wer­bung

*** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis (12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, ausführliches Jahresergebnis

08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar

08:00 DE/Insolvenzen November

Wer­bung

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj

1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj

3. Quartal: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember

14:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Pre Close Call zum Trading Statement

Wer­bung

am 25.03.2026

*** 14:30 US/Realeinkommen Januar

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

- IT/Länderrating Italien (Fitch)

- US/Deadline für die Verabschiedung der Finanzierungsrechnung für

das U.S. Department of Homeland Security

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 08:52 ET (13:52 GMT)