TAGESVORSCHAU/Freitag, 13. Februar (vorläufige Fassung)

01:00 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan und Fed-Gouverneur Miran, Reden bei

Global Perspectives Event

*** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis (12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, ausführliches Jahresergebnis

08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar

08:00 DE/Insolvenzen November

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj

1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj

3. Quartal: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember

14:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Pre Close Call zum Trading Statement

am 25.03.2026

*** 14:30 US/Realeinkommen Januar

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

- IT/Länderrating Italien (Fitch)

- US/Deadline für die Verabschiedung der Finanzierungsrechnung für

das U.S. Department of Homeland Security

