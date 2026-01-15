TAGESVORSCHAU/Freitag, 16. Januar
===
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember
PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj
vorläufig: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj
vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj
zuvor: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj
08:00 DE/Baugenehmigungen November
*** 09:00 DE/Porsche AG, Absatzzahlen 4Q, 2025
*** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Absatzzahlen 4Q, 2025
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 76,0%
zuvor: 76,0%
*** 17:00 US/Fed-Vize-Chairwoman Bowman, Rede zu Outlook for the
Economy and Monetary Policy
*** 21:30 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Rede zu Economic Outlook
and Monetary Policy Implementation
- BR/EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen, Treffen mit Brasiliens
Präsident Lula da Silva
===
