DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 -3,9%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.191 -0,2%Euro1,1612 ±0,0%Öl63,51 -0,6%Gold4.606 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- US-Börsen schließen im Plus -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- Blackstone, TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, Microsoft im Fokus
Top News
Webinar mit Carsten Umland: Dein 2026-Trading-Setup - mit System ins neue Börsenjahr Webinar mit Carsten Umland: Dein 2026-Trading-Setup - mit System ins neue Börsenjahr
Indexfonds unter der Lupe: Diese unscheinbaren Fallen lauern bei ETFs Indexfonds unter der Lupe: Diese unscheinbaren Fallen lauern bei ETFs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!

TAGESVORSCHAU/Freitag, 16. Januar

16.01.26 06:00 Uhr

===

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember

Wer­bung

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj

vorläufig: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj

vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj

08:00 DE/Baugenehmigungen November

*** 09:00 DE/Porsche AG, Absatzzahlen 4Q, 2025

*** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Absatzzahlen 4Q, 2025

Wer­bung

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,0%

zuvor: 76,0%

*** 17:00 US/Fed-Vize-Chairwoman Bowman, Rede zu Outlook for the

Economy and Monetary Policy

*** 21:30 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Rede zu Economic Outlook

and Monetary Policy Implementation

Wer­bung

- BR/EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen, Treffen mit Brasiliens

Präsident Lula da Silva

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)