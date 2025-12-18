DAX24.090 +0,5%Est505.719 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +4,3%Nas22.927 +1,0%Bitcoin75.079 +2,4%Euro1,1744 ±0,0%Öl60,09 -0,9%Gold4.319 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX steigt -- Wall Street fester erwartet -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
LVMH-Aktie stabil: Neue Chefin für Bvlgari LVMH-Aktie stabil: Neue Chefin für Bvlgari
TMTG-Aktie +24%: Trump Media steigt mit Milliardenübernahme ins Nuklear-Business ein TMTG-Aktie +24%: Trump Media steigt mit Milliardenübernahme ins Nuklear-Business ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

TAGESVORSCHAU/Freitag, 19. Dezember (vorläufige Fassung)

18.12.25 14:54 Uhr

===

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit November

Kernverbraucherpreise (ex Nahrung)

PROGNOSE: k.A.

Wer­bung

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise November

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,1% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/-1,8% gg Vj

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar

PROGNOSE: -23,0

zuvor: -23,2

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz November

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,7% gg Vj

Wer­bung

zuvor: -1,1% gg Vm/+0,2% gg Vj

08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 9 Monate

08:00 DE/Insolvenzen September

*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW Dezember

*** 09:30 EU/EZB-Wage Tracker

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum

*** 11:00 DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland

*** 12:00 DE/Bundesbank Monatsbericht

Wer­bung

*** 13:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede zur Eröffnung eines Panels

des Aspen Institute Italia

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Dezember

PROGNOSE: -14,0

zuvor: -14,2

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Dezember

PROGNOSE: 53,5

1. Umfrage: 53,3

zuvor: 51,0

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser November

*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** - DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland

- DE/Eurex: Großer Verfallstermin

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 08:55 ET (13:55 GMT)