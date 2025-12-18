TAGESVORSCHAU/Freitag, 19. Dezember (vorläufige Fassung)
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit November
Kernverbraucherpreise (ex Nahrung)
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj
07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise November
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,1% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/-1,8% gg Vj
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar
PROGNOSE: -23,0
zuvor: -23,2
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz November
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,7% gg Vj
zuvor: -1,1% gg Vm/+0,2% gg Vj
08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 9 Monate
08:00 DE/Insolvenzen September
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW Dezember
*** 09:30 EU/EZB-Wage Tracker
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum
*** 11:00 DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland
*** 12:00 DE/Bundesbank Monatsbericht
*** 13:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede zur Eröffnung eines Panels
des Aspen Institute Italia
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Dezember
PROGNOSE: -14,0
zuvor: -14,2
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Dezember
PROGNOSE: 53,5
1. Umfrage: 53,3
zuvor: 51,0
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser November
*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** - DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland
- DE/Eurex: Großer Verfallstermin
