TAGESVORSCHAU/Freitag, 19. Dezember (vorläufige Fassung)

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit November

Kernverbraucherpreise (ex Nahrung)

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise November

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,1% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/-1,8% gg Vj

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar

PROGNOSE: -23,0

zuvor: -23,2

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz November

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: -1,1% gg Vm/+0,2% gg Vj

08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 9 Monate

08:00 DE/Insolvenzen September

*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW Dezember

*** 09:30 EU/EZB-Wage Tracker

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum

*** 11:00 DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland

*** 12:00 DE/Bundesbank Monatsbericht

*** 13:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede zur Eröffnung eines Panels

des Aspen Institute Italia

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Dezember

PROGNOSE: -14,0

zuvor: -14,2

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Dezember

PROGNOSE: 53,5

1. Umfrage: 53,3

zuvor: 51,0

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser November

*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** - DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland

- DE/Eurex: Großer Verfallstermin

