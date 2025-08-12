DAX24.241 +1,3%ESt505.338 +1,4%Top 10 Crypto15,92 +3,4%Dow43.962 -0,5%Nas21.267 +0,5%Bitcoin100.139 +1,5%Euro1,1627 -0,3%Öl66,72 -0,4%Gold3.387 +0,5%
TAGESVORSCHAU/Freitag, 8. August (vorläufige Fassung)

07.08.25 15:18 Uhr

===

07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 1H

(09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 2Q (ILO)

PROGNOSE: 7,5%

1. Quartal: 7,4%

*** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1H

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 2Q

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1H (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juli

*** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H

(10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, außerordentliche Hauptversammlung

16:20 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Rede bei

Mississippi Delta Event

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 09:19 ET (13:19 GMT)