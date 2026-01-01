TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Januar (vorläufige Fassung)
===
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Dezember
PROGNOSE: +0,8% gg Vj
zuvor: +0,7% gg Vj
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Dezember
PROGNOSE: -2,0% gg Vj
zuvor: -2,2% gg Vj
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe November
saisonbereinigt
PROGNOSE: -0,7% gg Vm
zuvor: +1,8% gg Vm
*** 08:00 DE/Handelsbilanz November
Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +16,9 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: -0,8% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
Importe
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -1,2% gg Vm
*** 08:00 DE/Dienstleistungsumsatz Oktober
*** 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Dezember
*** 08:45 FR/Industrieproduktion November
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
*** 13:45 DK/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz
"The Danish Economy in a Changing World"
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Dezember
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +73.000 gg Vm
zuvor: +64.000 gg Vm
PROGNOSE: 4,5%
zuvor: 4,6%
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+3,5% gg Vj
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September
Baubeginne
PROGNOSE: +2,5% gg Vm
August: -8,5% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSE: +2,1% gg Vm
August: -3,7% gg Vm
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober
PROGNOSE: 52,0
Baubeginne
PROGNOSE: 1,33 Mio
zuvor: k.A.
Baugenehmigungen
PROGNOSE: 1,34 Mio
zuvor: k.A.
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Januar
PROGNOSE: 53,4
zuvor: 53,3
- RU/Börsenfeiertag: Russland
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- k.A. = keine Angaben
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/brb
(END) Dow Jones Newswires
January 08, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)