DAX25.069 -0,2%Est505.907 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,10 -0,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.028 -1,4%Euro1,1670 -0,1%Öl61,14 +1,2%Gold4.431 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord etwas tiefer -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Bitcoin, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management
HSBC-Aktie dennoch in Grün: Millionenstrafe in französischem Steuerbetrugsverfahren HSBC-Aktie dennoch in Grün: Millionenstrafe in französischem Steuerbetrugsverfahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Januar (vorläufige Fassung)

08.01.26 13:29 Uhr

===

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Dezember

PROGNOSE: +0,8% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vj

*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Dezember

Wer­bung

PROGNOSE: -2,0% gg Vj

zuvor: -2,2% gg Vj

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe November

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,7% gg Vm

zuvor: +1,8% gg Vm

*** 08:00 DE/Handelsbilanz November

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +16,9 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: -0,8% gg Vm

Wer­bung

zuvor: +0,1% gg Vm

Importe

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -1,2% gg Vm

*** 08:00 DE/Dienstleistungsumsatz Oktober

*** 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Dezember

*** 08:45 FR/Industrieproduktion November

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

Wer­bung

zuvor: 0,0% gg Vm

*** 13:45 DK/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz

"The Danish Economy in a Changing World"

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Dezember

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +73.000 gg Vm

zuvor: +64.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,5%

zuvor: 4,6%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+3,5% gg Vj

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September

Baubeginne

PROGNOSE: +2,5% gg Vm

August: -8,5% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +2,1% gg Vm

August: -3,7% gg Vm

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober

PROGNOSE: 52,0

Baubeginne

PROGNOSE: 1,33 Mio

zuvor: k.A.

Baugenehmigungen

PROGNOSE: 1,34 Mio

zuvor: k.A.

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Januar

PROGNOSE: 53,4

zuvor: 53,3

- RU/Börsenfeiertag: Russland

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angaben

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)