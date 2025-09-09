DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.209 -0,1%Euro1,1717 ±0,0%Öl67,03 +0,8%Gold3.644 +0,5%
Heute im Fokus
DAX letztlich in Rot -- Wall Street schließt freundlich -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an Mistral -- CaliberCos, DHL, VW, BMW, Palantir im Fokus
Top News
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. September

10.09.25 06:00 Uhr

===

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise August

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,0% gg Vj

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise August

PROGNOSE: -2,8% gg Vj

zuvor: -3,6% gg Vj

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:30 DE/Auktion 4,75-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2040 im

Volumen von 1 Mrd EUR und 2,60-prozentiger Bundesanleihe mit Laufzeit

Mai 2041 im Volumen von 1,5 Mrd EUR

*** 14:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei BIS Innovation Summit 2025

*** 14:30 US/Erzeugerpreise August

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2025 00:01 ET (04:01 GMT)