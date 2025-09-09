TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. September
===
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise August
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
zuvor: +0,0% gg Vj
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise August
PROGNOSE: -2,8% gg Vj
zuvor: -3,6% gg Vj
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q
10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:30 DE/Auktion 4,75-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2040 im
Volumen von 1 Mrd EUR und 2,60-prozentiger Bundesanleihe mit Laufzeit
Mai 2041 im Volumen von 1,5 Mrd EUR
*** 14:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei BIS Innovation Summit 2025
*** 14:30 US/Erzeugerpreise August
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
===
