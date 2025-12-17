TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. Dezember

Heute im Fokus

Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk. BASF: Verkauf von Geschäft für optische Aufheller an Catexel. BMW: Vorzugsaktien sollen in Stammaktien umgewandelt werden. NVIDIA-Aktie: Was die SchedMD-Übernahme für den Chipkonzern bedeutet. NASDAQ plant Aktienhandel künftig nahezu rund um die Uhr. Novo Nordisk mit neuer Sammelklage wegen Ozempic & Co. in den USA konfrontiert.