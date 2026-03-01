TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. März (vorläufige Fassung)

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*** 00:50 JP/Handelsbilanz Februar

*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz)

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*** 07:00 DE/Aumovio SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK;

14:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis

(08:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis

(09:00 Analystenkonferenz; 11:00 BI-PK)

*** 07:45 IT/Eni SpA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar

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08:00 DE/Baugenehmigungen Januar

*** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis

*** 09:00 IT/Unicredit SpA, CEO Orcel spricht bei

Morgan Stanley European Financials Conference

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar

Eurozone

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+1,9% gg Vj

Vorabschätzung: +0,7% gg Vm/+1,9% gg Vj

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zuvor: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj

Vorabschätzung: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

August 2056 im Volumen von 1,5 Mrd EUR

*** 13:30 EU/EZB, Jahresbericht zur Bankenaufsicht 2025

*** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

*** 14:30 BE/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Anhörung im

Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

*** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 15:00 US/Auftragseingang Industrie Januar

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (19:30 PK Powell)

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%

zuvor: 3,50% bis 3,75%

*** - DE/Munich Re, Geschäftsbericht

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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March 17, 2026 10:31 ET (14:31 GMT)