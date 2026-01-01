TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 7. Januar (vorläufige Fassung)
===
07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 4Q
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz November
saisonbereinigt real
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
08:00 DE/Erwerbstätigkeit November
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Dezember
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 89
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Dezember
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +5.000 gg Vm
zuvor: +1.000 gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,3%
zuvor: 6,3%
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Dezember
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj
zuvor: -0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +2,3% gg Vj
zuvor: +2,4% gg Vj
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 6 Mrd EUR
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +48.000 Stellen
zuvor: -32.000 Stellen
*** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) November
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober
PROGNOSE: -1,2% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember
PROGNOSE: 52,2 Punkte
zuvor: 52,6 Punkte
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 22:10 US/Fed-Vize-Chairwoman Bowman, Rede in Veranstaltung der
California Bankers Association
- RU/Börsenfeiertag: Russland
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- k.A. = keine Angaben
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
January 06, 2026 08:38 ET (13:38 GMT)