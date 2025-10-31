TAGESVORSCHAU/Samstag, 1. November bis Montag, 3. November (vorläufige Fassung)
===
S A M S T A G, 1. November 2025
*** - US/Berkshire Hathaway Inc, Ergebnis 3Q
S O N N T A G, 2. November 2025
*** - AT/Treffen der Opec+
- US/Ende der Sommerzeit
M O N T A G, 3. November 2025
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Oktober
07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober
*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Bruegel-Konferenz
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober
12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Technological University Dublin
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober
*** 16:00 US/Bauausgaben September
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober
*** 18:00 US/San-Francisco-fed-Präsidentin Daly, Rede bei Veranstaltung des
Forum Club of the Palm Beaches
*** 20:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Veranstaltung der Brookings Institution
22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 3Q
- JP, RU/Börsenfeiertag Japan, Russland
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 31, 2025 10:18 ET (14:18 GMT)