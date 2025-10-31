DAX23.967 -0,6%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,16 +1,1%Nas23.864 +1,2%Bitcoin95.821 +2,5%Euro1,1530 -0,3%Öl65,16 +0,7%Gold4.012 -0,7%
TAGESVORSCHAU/Samstag, 1. November bis Montag, 3. November (vorläufige Fassung)

31.10.25 15:17 Uhr

===

S A M S T A G, 1. November 2025

*** - US/Berkshire Hathaway Inc, Ergebnis 3Q

S O N N T A G, 2. November 2025

*** - AT/Treffen der Opec+

- US/Ende der Sommerzeit

M O N T A G, 3. November 2025

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Oktober

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober

*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Bruegel-Konferenz

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober

12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Technological University Dublin

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober

*** 16:00 US/Bauausgaben September

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober

*** 18:00 US/San-Francisco-fed-Präsidentin Daly, Rede bei Veranstaltung des

Forum Club of the Palm Beaches

*** 20:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Veranstaltung der Brookings Institution

22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 3Q

- JP, RU/Börsenfeiertag Japan, Russland

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 10:18 ET (14:18 GMT)