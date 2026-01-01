DAX24.556 +1,0%Est505.964 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,85 +1,4%Nas23.565 -0,5%Bitcoin69.769 -1,3%Euro1,1887 -0,7%Öl70,74 -0,2%Gold5.043 -6,3%
TAGESVORSCHAU/Samstag, 31. Januar bis Montag, 2. Februar (vorläufige Fassung)

30.01.26 16:03 Uhr

===

S O N N T A G, 1. Februar 2026

*** - AT/Fördermengenentscheidung der Opec+

M O N T A G, 2. Februar 2026

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog Januar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 50,1

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember und GJ 2025

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar

PROGNOSE: 48,2

zuvor: 47,9

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 51,0

zuvor: 50,7

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 48,7

zuvor: 47,0

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 49,4

zuvor: 48,8

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 51,6

zuvor: 50,6

10:30 DE/Handelsverband Deutschland - HDE e.V., HDE-Jahrespressekonferenz

*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis und Business Plan

*** 13:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,9

zuvor: 51,8

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 47,9 Punkte

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation

(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD,

USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

18:30 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Teilnahme an Veranstaltung des

Rotary Club of Atlanta

22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 4Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- * Für die zweite Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes erstellen Volkswirte

nur selten Prognosen

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 10:04 ET (15:04 GMT)