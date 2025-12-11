DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -5,7%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.304 -1,7%Euro1,1684 -0,1%Öl62,01 -0,8%Gold4.207 -0,5%
TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Dezember 2025

11.12.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. Dezember 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/24

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen

07:00 DEU: Schott Pharma, Pk zum Geschäftsjahr 2025 (9.00 Uhr), Mainz

08:00 DEU: Munich Re, Vorstellung Strategie für die nächsten Jahre

10:00 DEU: MVV Energie AG, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

14:00 DEU: Deutsche Börse, Telefonkonferenz (für Journalisten 10.00 Uhr) anlässlich ihres Kapitalmarkttages vom 10.12.25

15:00 DEU: Digitales BASF Research Presse Briefing zu den neuesten Entwicklungen und Forschungsaktivitäten des Unternehmens, Ludwigshafen

15:00 GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day

15:00 USA: Weyerhaeuser, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: BNP Paribas, Capital Markets Day

FRA: Schneider Electric, Capital Markets Day

CHE: Givaudan, Pre-Close Jahres-Roundtable

USA: Broadcom, Q4-Zahlen

USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen

USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 10/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q3/25

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt

10:00 DEU: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Konjunkturprognose

10:30 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose

11:00 DEU: RWI Konjunkturprognose

12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 11/25

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pk Zentralverband Deutsches Baugewerbe zu «Von der Krise zur Wende? Bauwirtschaft zwischen Wohnungsnot und Sondervermögen»

10:00 DEU: Online-Pressegespräch Europäische Zentralbank (EZB) zur Vorstellung des Abschlussberichts der «High Level Task Force on Simplification»

Mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. In dem Bericht werden konkrete Empfehlungen an die EU-Kommission zur Vereinfachung des europäischen Aufsichts-, Regulierungs- und Berichtsrahmens enthalten sein.

12:00 DEU: Pressegespräch Berenberg: Ausblick auf Wirtschaft, Politik und Finanzmärkte in den USA, Europa und Deutschland für das erste Halbjahr 2026 mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding

DEU: Auftaktveranstaltung Chemieagenda 2045 u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und VCI-Präsident Markus Steilemann

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

USA: US-Zensusbüro gibt Zahlen zur Weltbevölkerung bekannt

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi