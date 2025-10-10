DAX24.267 -1,4%Est505.536 -1,6%MSCI World4.277 -1,4%Top 10 Crypto16,62 +0,5%Nas22.575 -2,0%Bitcoin102.661 -2,5%Euro1,1612 +0,4%Öl63,03 -3,4%Gold3.996 +0,5%
TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Oktober 2025

10.10.25 17:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 13. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN:

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call Q3

FRA: Air Liquide, Hauptversammlung

FRA: L'Oreal, Hauptversammlung

USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 8/25

08:00 DEU: Großhandelspreise 9/25

08:00 DEU: Insolvenzen 7/25 + Schnellindikator 9/25

CHN: Handelsbilanz 9/25

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Vorstellung des Bundesverbands Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) und der Initiative Wärmewende-Allianz

11:45 SWE: Bekanntgabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften

DEU: «Handelsblatt»-Summit «Zukunft IT» (bis 15.10.)

SAF: G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister, Kapstadt

DNK: Informelles Treffen der EU-Handelsminister

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (bis 18.10.)

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

USA: Anleihenhandel Feiertag

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi