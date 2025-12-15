DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -1,1%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.318 +1,5%Euro1,1733 -0,1%Öl61,42 +0,3%Gold4.341 +0,9%
TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Dezember 2025

15.12.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 15. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Tankan Bericht Q4/25

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/25

03:00 CHN: Industrieproduktion 11/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 11/25

08:00 DEU: Großhandelspreise 11/25

08:30 CHE: Erzeuger-& Importpreise 11/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 10/25

14:30 USA: Empire State Index 12/25

16:00 USA: NAHB-Index 12/25

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Chemiegipfel Ostdeutschland 2025 zum Thema «Beschäftigungssicherung und Erhaltung der Standorte»

10:30 DEU: 8. Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum, Berlin

U. a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan und der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko

11:00 DEU: BGH verhandelt über Haftung eines Impfstoff-Herstellers für angebliche Impfschäden

11:05 DEU: Hybrid-Pk zur Zukunft der Meyer Werft mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

12:00 DEU: Bundesbank zur Bargeldakzeptanz und zur Entwicklung des Marktes für Zahlungskarten in Deutschland

BEL: Treffen der EU-Außenminister

BEL: Treffen der EU-Minister für Energie

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi