TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 22. Januar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DNK: Tryg, Jahreszahlen
08:00 GBR: Associated British Foods (ABF), Trading Update
08:00 SWE: Investor, Jahreszahlen
12:30 USA: GE Aerospace, Q4-Zahlen
13:00 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen
17:00 USA: Intuit, Hauptversammlung
22:00 USA: Alcoa, Q4-Zahlen
22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen
22:05 USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 POL: Industrieproduktion 12/25
10:00 POL: Erzeugerpreise 12/25
11:00 EUR: Öffentlicher Schuldenstand Q3/25
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
12:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid
13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll vom 17./18.12.25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)
16:00 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 11/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (vorab)
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Pressegespräch BNP Paribas Real Estate zu Marktdaten Gewerbeimmobilien Frankfurt Jahr 2025, Frankfurt/M.
CHE/USA: US-Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird wirksam, Genf/Washington
CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
