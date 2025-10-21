DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,32 -1,9%Nas23.004 +0,1%Bitcoin97.944 +3,1%Euro1,1618 -0,2%Öl61,46 +0,9%Gold4.118 -5,5%
TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Oktober 2025

21.10.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 22. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

07:30 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen

07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen

07:30 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Hermes International, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

09:00 DEU: FlatexDegiro, Pk zu Q3-Zahlen

10:30 DEU: Trumpf SE Bilanz-Pk, Ditzingen

12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz

17:45 ITA: Saipem, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Kering, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz

22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen (23.00 h Analystenkonferenz)

22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop, Q3-Zahlen

NLD: Randstad, Q3-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen

USA: EQT Corp., Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 9/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 9/25

12:00 IRL: Erzeugerpreise 9/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Indudstrieproduktion 9/25

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Mündliche Verhandlung am EU-Gericht zu DMA-Einstufung von Microsoft Edge

11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken, Pressegespräch Aktienmarktprognose

12:30 DEU: Fraport AG nimmt Photovoltaik-Anlage an der Startbahn West in Betrieb mit Verkehrs- und Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) und Fraport-Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Schulte.

17:00 DEU: Vortrag der Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Claudia Buch: «Incentives in banking and the role of supervision»

18:00 BEL: Gipfeltreffen EU-Ägypten

Bei dem ersten Spitzentreffen dieser Art treffen sich EU-Ratspräsident António Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi.

18:30 DEU: Bundesfinanzminister und SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil kommt zum Dialog mit der Bevölkerung nach Brandenburg an der Havel

DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 1. Tag (bis 23.10.2025), Frankfurt am Main

U.a. mit eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (14.30 h). Außerdem werden u.a. erwartet: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bundesbank-Vorstand Michael Theurer, Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner

CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Peking

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi