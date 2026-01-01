DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,50 -2,3%Nas23.668 +0,7%Bitcoin73.431 +0,6%Euro1,1878 -0,1%Öl65,73 -0,8%Gold5.093 +2,2%
TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Januar 2026

26.01.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 27. Januar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/25

08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz

08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen

09:00 GBR: Reckitt Benckiser, außerordentliche Hauptversammlung

12:00 SWE: Atlas Copco, Jahreszahlen

12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen

12:00 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen

12:30 USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen

12:55 USA: RTX (vormals Raytheon), Q4-Zahlen

13:00 DEU: Invesco, Q4-Zahlen

13:30 USA: American Airlines, Q4-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen

13:45 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Jahreszahlen

22:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen

USA: Paccar, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26

02:45 CHN: Rating China PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26

07:00 CHN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/25 (endgültig)

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/26

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/26

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: «Handelsblatt»-Energiegipfel u.a. mit Wirtschaftsministerin Reiche, Berlin

+9.40 Uhr Keynote Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche

+ 10:05 Uhr: Energieversorgung im Wandel, u.a. mit RWE-Chef Markus Krebber und Klaus Müller, Präsident Bundesnetzagentur

09:30 DEU: Creditreform veröffentlicht Schuldneratlas zu Schuldnerzahlen und Überschuldungsquoten in Berlin und Brandenburg 2025

10:00 DEU: Pk des Fondsanbieters Union Investment: Vorstellung des «Vorsorgekompass 2026»

11:00 DEU: Online-Pk der Stiftung Offshore Windenergie «Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland 2025», Hamburg

11:00 DEU: Online-Pk Bilanz nach 15 Jahren erster deutscher Offshore-Windpark Alpha Ventus, Bremerhaven

11:30 DEU: Jahres-Pk Intersport

15:00 DEU: Neujahrsgipfel des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und Report der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) 2026, Berlin

u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)

DEU: 75. Spielwarenmesse in Nürnberg

IND: Gipfeltreffen EU-Indien in Neu-Delhi

EU und Indien wollen Verhandlungen über ein geplantes Freihandelsabkommen abschließen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi