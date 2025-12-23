DAX24.337 +0,2%Est505.748 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +0,3%Nas23.526 +0,4%Bitcoin74.812 -0,6%Euro1,1776 +0,1%Öl62,12 +0,1%Gold4.475 +0,7%
TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Dezember 2025

23.12.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 29. Dezember 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

BGR: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 RUS: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe 12/25

07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 12/25

07:00 FIN: Geschäftsklima 12/25

08:00 SWE: Handelsbilanz 11/25

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Hamburg

USA: Israels Ministerpräsident Netanjahu trifft US-Präsident Trump in Washington

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi