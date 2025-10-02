DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.322 ±-0,0%Top 10 Crypto16,70 +2,5%Nas22.796 +0,2%Bitcoin102.381 +1,4%Euro1,1710 -0,2%Öl64,17 -1,9%Gold3.842 -0,6%
TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Oktober 2025

02.10.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 3. Oktober.

TERMINE KONJUNKTUR

01;30 JPN: Arbeitslosenquote 8/25

02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Industrieproduktion 8/25

09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25

09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25

09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/25

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/25

14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 9/25

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 9/25

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi