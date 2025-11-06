DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,36 +4,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin90.053 -0,4%Euro1,1509 +0,1%Öl63,77 +0,4%Gold3.990 +0,3%
TAGESVORSCHAU: Termine am 6. November 2025

06.11.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 6. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen

06:45 DEU: Basler, 9Monatszahlen (detailliert) (14.00 Uhr Telefonkonferenz)

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.30 Uhr Pk)

07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen (8.30 Uhr, Pressekonferenz, 10.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Call)

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz, 9.30 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.30 Uhr Pressekonferenz)

07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Telefonkonferenz)

07:30 DEU: SGL, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DNK: AP Moller-Maersk, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen

07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen

07:50 DEU: Suss Microtec, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Wise, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen und Capital Markets Day

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz

08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen

08:00 JPN: Nissan, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen

13:00 USA: Altice, Q3-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

13:00 USA: Moderna, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen

14:00 USA: Ralph Lauren, Q2-Zahlen

17:00 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen

22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen

22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung

22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen

22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Legrand, Q3-Zahlen

NLD: Euronext, Q3-Zahlen

USA: Hyatt, Q3-Zahlen

USA: Cummins, Q3-Zahlen

USA: Sandisk, Q1-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Industrieproduktion 9/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 9/25

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/25

09:00 ESP: Industrieproduktion 9/25

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/25

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Produktivität Q3/25 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: BGH verhandelt zur Speicherungsfrist für Wirtschaftsauskunfteien, Karlsruhe

10:30 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zu ihrem Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Investment-Strategie 2026 u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Privatbank, Gerhard Wiesheu

11:00 DEU: Herbst-Pressegespräch der Chemieverbände Hessen, Frankfurt/M.

BRA: Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém

+ Die Gastgeber haben den Leaders Summit vor den eigentlichen UN-Klimagipfel gezogen, der am 10.11. beginnt

+ voraussichtlich Bericht «Zustand des Weltklimas» der Weltwetterorganisation (WMO)

GRC: Energiekonferenz P-Tec in Athen, Athen (bis 7.11.25)

In Athen findet am 6. und 7. November die Energiekonferenz P-Tec mit Vertretern von 24 europäischen Ländern statt (Partnership for Transaltantic Energy Cooperation). Veranstalter sind unter anderem das US-Department of Energy sowie das griechische Energieministerium. Es geht um die Förderung der Energiezusammenarbeit zwischen den USA und mittel- und osteuropäischen Staaten.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi